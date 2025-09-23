Бывший СССР
Военкоры рассказали о продвижении ВС России в Днепропетровской области

RusVesna: ВС России форсировали реку Волчья и ворвались в Ивановку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы (ВС) России форсировали реку Волчья и ворвались в Ивановку Днепропетровской области. О продвижении российских войск сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

В публикации говорится, что на стыке Запорожской и Днепропетровской областей ВС РФ продвинулись севернее Новоивановки и южнее Новониколаевки вдоль ряда лесополос. Как отмечают военкоры со ссылкой на украинских военных аналитиков, дальнейшее продвижение войск РФ и взятие Успеновки позволит усилить давление на Гуляйполе.

«Севернее Березового российские пехотные подразделения штурмуют лесополосы и продвинулись в направлении балки. Основной задачей русских стоит закрытие "кармана", что позволит им освободить часть сил и задействовать их в дальнейших штурмах», — пишет RusVesna.

Согласно информации украинского аналитического проекта DeepState, севернее реки Волчья российским военным удалось форсировать водную преграду и продвинуться в жилой застройке в Ивановке. Армия России продолжает штурмовать лесопосадку в междуречье Волчьей и Соленой западнее Филии, сообщают военкоры.

Ранее в Минобороны России заявили, что Российская армия взяла под контроль населенный пункт Сосновка Днепропетровской области. Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Восток».

    Все новости