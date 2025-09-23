Военный прокомментировал удар России по объектам ВСУ за теракт в Крыму

Военный эксперт Дандыкин: ВС РФ нужно поражать важные для ВСУ объекты

Вооруженным силам России (ВС РФ) нужно наносить упреждающие удары по важным узлам Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт Василий Дандыкин. Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал ответные удары по Украине за теракт в Крыму.

«Хорошо, что получилось, но таких мест у них достаточно. Не только в Школьном, где-то может быть и в Очакове. Я одно могу сказать, если такие места появляются и находятся, то не надо ждать, что они полетят, надо бить. (…) Враг все-таки бьет, а мы все время начинаем мстить. Надо бить, выбивать и не допускать», — сказал Дандыкин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Российская армия нанесла групповой удар по военным объектам Украины в ответ на атаку беспилотников на Крым. По данным ведомства, в результате оказались поражены пункты временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения «Призраки» Главного управления разведки Украины в районе населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области.

Помимо этого, успешно атакованы места хранения беспилотников на одесском аэродроме Школьный, с которого осуществлялся их запуск по Крыму. Также нанесен удар по цехам предприятия «Мотор Сич», где производилась сборка дронов.

