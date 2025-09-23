Врачи сделали неожиданную находку в голове раненного при атаке БПЛА ВСУ дончанина

Из головы пострадавшего жителя Донецка вытащили чип от беспилотника

Житель Донецка пострадал при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Врачи, оказывавшие ему помощь, сделали неожиданную находку в голове мужчины. Об этом он сам рассказал в беседе с РИА Новости.

«Ранение — нога, рука и голова. Из головы достали чип беспилотника», — поделился пострадавший. По его словам, после этого он находился на больничном 15 дней.

Мужчина также рассказал, при каких обстоятельствах получил ранения — по его словам, он вместе с напарниками делал стяжку на крыше строительного объекта, когда началась атака ВСУ. Всего на крыше находились три человека, двое получили ранения.

