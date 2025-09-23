Россия
Врачи сделали неожиданную находку в голове раненного при атаке БПЛА ВСУ дончанина

Из головы пострадавшего жителя Донецка вытащили чип от беспилотника
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Житель Донецка пострадал при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Врачи, оказывавшие ему помощь, сделали неожиданную находку в голове мужчины. Об этом он сам рассказал в беседе с РИА Новости.

«Ранение — нога, рука и голова. Из головы достали чип беспилотника», — поделился пострадавший. По его словам, после этого он находился на больничном 15 дней.

Мужчина также рассказал, при каких обстоятельствах получил ранения — по его словам, он вместе с напарниками делал стяжку на крыше строительного объекта, когда началась атака ВСУ. Всего на крыше находились три человека, двое получили ранения.

Ранее появилась информация о том, что двое белорусов пострадали во время атаки БПЛА ВСУ на курортную зону Крыма.

