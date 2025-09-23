ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ «Новый Донбасс» в Днепропетровской области

Российские войска прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Новый Донбасс» в Днепропетровской области и форсировали реку Волчью. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Основные укрепления новой линии обороны, получившей название "Новый Донбасс", теперь представляют собой 1-2 массивных противотанковых рва с колючей проволокой, минами, противотанковыми надолбами и скрытыми позади него огневыми позициями», — говорится в публикации.

Отмечается, что линия обороны возводилась с начала 2025 года.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики разбили гарнизон считающейся элитной 71-й егерской бригады ВСУ в поселке Варачино Сумской области. Десантники взяли поселок под контроль, установив там российский флаг. Противник понес большие потери и был вынужден отойти.