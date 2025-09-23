Выступавший в США российский комик оценил возможность эмиграции

Выступавший в США комик Сидоров заявил, что не хотел бы эмигрировать из России

Известный российский стендап-комик, резидент проекта Stand Up на канале ТНТ Валентин Сидоров заявил, что не хотел бы эмигрировать из России. Возможность переезда в другую страну он оценил в беседе с блогером Андреем Пределиным, видео доступно на YouTube.

«Я не уезжал и уезжать не собираюсь. У меня тут мама, у меня тут папа, у меня тут зрители, у меня здесь работа, и мне она нравится», — сказал Сидоров.

Он также отметил, что ранее выступал со стендапом на английском языке в США и Великобритании, где публика приняла его тепло. Однако, по словам комика, ему не нравится долго находиться за границей.

