21:24, 23 сентября 2025

Южная Корея высказалась о «поглощении» КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что страна не хочет «поглощения» КНДР
Фото: Yao Qilin / XinHua / Global Look Press

Южная Корея не стремится к «поглощению» КНДР и хочет мирного сосуществования. Об этом заявил президент страны Ли Чжэ Мён, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Сеул не намерен совершать враждебные действия по отношению к Пхеньяну и, напротив, будет искать пути к деэскалации.

«Правительство Республики Корея уважает систему другой стороны и еще раз ясно заявляет, что не будет стремиться ни к какой форме поглощения при объединении», — сообщил южнокорейский лидер.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын исключил возможность объединения страны с Южной Кореей. Он пояснил, что не видит смысла в создании с Сеулом одного государства «с точки зрения национальных интересов».

