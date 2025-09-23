Зеленский и Келлог обсудили закупки американского оружия

Зеленский обсудил закупки американского оружия с Келлогом

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил закупки американского оружия со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Об этом украинский лидер написал в Telegram-канале.

«Коснулись развития сотрудничества Украины и США, в частности, взаимовыгодных соглашений по дронам и закупки американского оружия, которые Украина предложила США», — написал Зеленский.

Помимо этого, украинский лидер заявил, что проинформировал Келлога о контрнаступлениях Вооруженных сил Украины близ Доброполья и Покровска.

Ранее Зеленский заявил, что юридически не будет признавать присоединение новых регионов и Крыма к России. По его словам, обсуждение шагов Киева в этом вопросе станет возможным после того, как Украина поймет позицию Москвы.