Зеленский и Келлог обсудили закупки американского оружия

Зеленский обсудил закупки американского оружия с Келлогом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил закупки американского оружия со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Об этом украинский лидер написал в Telegram-канале.

«Коснулись развития сотрудничества Украины и США, в частности, взаимовыгодных соглашений по дронам и закупки американского оружия, которые Украина предложила США», — написал Зеленский.

Помимо этого, украинский лидер заявил, что проинформировал Келлога о контрнаступлениях Вооруженных сил Украины близ Доброполья и Покровска.

Ранее Зеленский заявил, что юридически не будет признавать присоединение новых регионов и Крыма к России. По его словам, обсуждение шагов Киева в этом вопросе станет возможным после того, как Украина поймет позицию Москвы.

