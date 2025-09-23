Путешествия
16:04, 23 сентября 2025Путешествия

Жители еще одного популярного города Европы захотели избавиться от туристов

NOS: Жители Амстердама подали в суд на администрацию из-за чрезмерного турпотока
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Местное население еще одного популярного города Европы захотело избавиться от наплыва туристов. Об этом сообщает издание Nederlandse Omroep Stichting (NOS).

22 сентября жители Амстердама подали в суд на администрацию из-за чрезмерного туризма. Они потребовали от властей соблюдение договоренностей, принятых в 2021 году, согласно которым муниципалитет должен предоставлять путешественникам только 20 миллионов ночевок в год. Однако в 2024 году было зафиксировано 25 миллионов ночевок, а к 2026 году это количество вырастет до 27 миллионов.

Уточняется, что под инициативой «У Амстердама есть выбор» подписались более 30 тысяч граждан Нидерландов. Инициаторы требуют устранить последствия сверхтуризма, они выступают против открытия сувенирных лавок и новых отелей.

Также амстердамцы просят снова повысить налог на пребывание в городе в качестве путешественника, на данный момент он остается самым высоким в Европе — 12,5 процента от стоимости ночного пребывания, а для однодневных гостей — 14,5 евро (1,4 тысячи рублей) с человека. Слушание по делу начнется в следующем году.

Ранее тысячи жителей европейской страны вышли на протесты и призвали туристов возвращаться домой. Массовая антитуристическая акция прошла под лозунгом «Туризм крадет наш хлеб, дома и будущее».

