18:58, 23 сентября 2025

Зрителя увезли в больницу с концерта популярного комика

На концерте у комика Дрю Линча у зрителя случился сердечный приступ
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: @thedrewlynch

На концерте популярного американского комика Дрю Линча в городе Спокан у мужчины случился сердечный приступ, его увезли в больницу. Ролик о произошедшем юморист разместил у себя в аккаунте в TikTok.

На видео, опубликованном комиком, показаны разные моменты происшествия. В частности, слышно, как Линч замечает, что кому-то в зале стало плохо, и спрашивает у зрителей, все ли в порядке, а затем интересуется, есть ли среди гостей концерта медики. Кроме того, в ролике слышно, как зрители оказывают мужчине первую помощь и делают непрямой массаж сердца.

Спустя некоторое время одна из зрительниц сообщила, что нащупала пульс. «Он приходит в себя. Сэр, вы слышите меня?» — спросил мужчину другой посетитель мероприятия. Затем к месту проведения концерта приехали медики, которые увезли зрителя.

«Это было невероятно. (...) Вы, ребята, просто объединились и спасли жизнь этому парню. Это было безумие», — со слезами на глазах обратился Линч к аудитории после того, как мужчину госпитализировали. В описании ролика он заявил, что у гостя его мероприятия не было пульса в течение более чем пяти минут.

Юморист также добавил, что на следующий день посетил этого зрителя в больнице. По словам Линча, он в присутствии семьи мужчины закончил свое выступление для него.

Ранее сообщалось, что британский комик Джимми Карр, известный любовью к черному юмору, прослезился на сцене во время концерта. Комика довело до слез послание от фаната, который заявил, что юмор Карра помог ему при тяжелой депрессии.

    Все новости