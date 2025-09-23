Звезда «Гарри Поттера» заявила о достигшей дна личной жизни

Актриса Эмма Уотсон заявила, что ее жизнь достигла дна из-за упорной работы

Британская актриса Эмма Уотсон заявила, что из-за успешной карьеры ее личная жизнь достигла дна. Об этом она рассказала в интервью изданию Hollywood Authentic.

«Основа вашей жизни — это дом, друзья и семья. Думаю, я так долго и упорно работала, что моя жизнь как будто достигла дна», — пояснила Уотсон.

Актриса уточнила, что по этой причине она решила взять длительный перерыв в карьере, однако теперь снова скучает по съемкам в кино.

Уотсон наиболее известна по роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере. Она также играла в экранизации романа американской писательницы Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины», фильмах «Красавица и чудовище», «Хорошо быть тихоней» и «Колония Дигнидад». Актриса не принимала участие в новых кинопроектах на протяжении последних семи лет.

Ранее стало известно, что актер Уорвик Дэвис, известный по роли одного из преподавателей в оригинальной серии фильмов про Гарри Поттера, примет участие в съемках сериального ремейка от HBO.