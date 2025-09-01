Звезда оригинального «Гарри Поттера» вернется к своей роли в ремейке

Уорвик Дэвис вернулся к роли профессора Флитвика в сериале по «Гарри Поттеру»

Актер Уорвик Дэвис, известный по роли одного из преподавателей в оригинальной серии фильмов про Гарри Поттера, примет участие в съемках сериального ремейка от HBO, который сейчас активно снимается. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Сообщается, что Дэвис вернется к роли профессора Филиуса Флитвика в грядущей новой экранизации книг «Гарри Поттер». Отмечается также, что на данный момент он стал единственным актером из оригинальных фильмов, который появится в новой версии приключений юного волшебника.

Ранее стало известно, что автор картин «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и Тайная комната» заявил, что костюм актера Ника Фроста, исполняющего роль Хагрида в сериале студии HBO, ничем не отличается от одежды персонажа в классических фильмах.