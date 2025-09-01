Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:30, 1 сентября 2025Культура

Звезда оригинального «Гарри Поттера» вернется к своей роли в ремейке

Уорвик Дэвис вернулся к роли профессора Флитвика в сериале по «Гарри Поттеру»
Андрей Шеньшаков

Фото: Simon Dawson / Reuters

Актер Уорвик Дэвис, известный по роли одного из преподавателей в оригинальной серии фильмов про Гарри Поттера, примет участие в съемках сериального ремейка от HBO, который сейчас активно снимается. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Сообщается, что Дэвис вернется к роли профессора Филиуса Флитвика в грядущей новой экранизации книг «Гарри Поттер». Отмечается также, что на данный момент он стал единственным актером из оригинальных фильмов, который появится в новой версии приключений юного волшебника.

Ранее стало известно, что автор картин «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и Тайная комната» заявил, что костюм актера Ника Фроста, исполняющего роль Хагрида в сериале студии HBO, ничем не отличается от одежды персонажа в классических фильмах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В СССР за такое расстреляли бы». В России предложили ужесточить отбор контрактников на СВО. Причиной назвали мошенничество

    Падение россиянки из движущегося по дороге автобуса попало на видео

    Россиянка организовала незаконный выпуск банковских карт в отделении почты

    Сбежавшим из российского СИЗО террористам вменили еще одну статью

    Женщина внезапно для себя родила дочь на фестивале Burning Man

    Россиянин сумел выжить в драке после ножевого ранения в шею

    Сожители устроили поножовщину в Москве из-за необычной причины

    Военблогер из России «не поддержал энтузиазма» из-за замеченной на совещании карты Украины

    Раскрыта стоимость роскошного наряда Филиппа Киркорова

    В Азербайджане обвинили одну страну в запрете на вступление Баку в ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости