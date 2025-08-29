Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:42, 29 августа 2025Культура

Режиссер «Гарри Поттера» раскритиковал новый сериал о волшебнике

Режиссер Крис Коламбус раскритиковал новый сериал о Гарри Поттере
Ольга Коровина

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский режиссер Крис Коламбус, снявший первые части знаменитой кинофраншизы о Гарри Поттере, раскритиковал создателей нового сериала о юном волшебнике. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Автор картин «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и Тайная комната» заявил, что костюм актера Ника Фроста, исполняющего роль Хагрида в сериале студии HBO, ничем не отличается от образа персонажа в классических фильмах.

«В чем смысл? Я думал, что в сериале все будет другим — костюмы и так далее. А здесь все то же самое», — пояснил Коламбус. Постановщик добавил, что ему льстит такое сходство с придуманным им образом.

Ранее актер Дэниэл Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера в оригинальной экранизации, заявил, что не собирается участвовать в съемках нового сериала, основанного на книгах Джоан Роулинг.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Безответственно преступная миграционная политика». В России бьют тревогу из-за региона, который «превратился в этнический анклав»

    Разведывательный дрон США проинспектировал границу России и Белоруссии

    Лидер «Руки Вверх!» задолжал налоговой более миллиона рублей

    Захарова отреагировала на желание Запада предоставить гарантии безопасности Украине

    Американские ученые вывели производящие удобрения сорта пшеницы

    Индия увеличила закупки еще одного российского товара

    Создана универсальная вакцина против рака

    Режиссер «Гарри Поттера» раскритиковал новый сериал о волшебнике

    Захарова назвала общую черту Зеленского и главарей террористов

    Покалеченная в Дубае украинская модель показала шрам на пол-лица

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости