Режиссер «Гарри Поттера» раскритиковал новый сериал о волшебнике

Режиссер Крис Коламбус раскритиковал новый сериал о Гарри Поттере

Американский режиссер Крис Коламбус, снявший первые части знаменитой кинофраншизы о Гарри Поттере, раскритиковал создателей нового сериала о юном волшебнике. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Автор картин «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и Тайная комната» заявил, что костюм актера Ника Фроста, исполняющего роль Хагрида в сериале студии HBO, ничем не отличается от образа персонажа в классических фильмах.

«В чем смысл? Я думал, что в сериале все будет другим — костюмы и так далее. А здесь все то же самое», — пояснил Коламбус. Постановщик добавил, что ему льстит такое сходство с придуманным им образом.

Ранее актер Дэниэл Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера в оригинальной экранизации, заявил, что не собирается участвовать в съемках нового сериала, основанного на книгах Джоан Роулинг.