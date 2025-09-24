100-летняя женщина назвала причиной своего долголетия любимый напиток

100-летняя жительница Ямайки назвала любовь к чаю причиной своего долголетия

Жительница Ямайки отпраздновала 100-летний юбилей и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Jamaica Star.

Сильвани Уокер родилась 17 сентября 1925 года в округе Санта-Катарина. Она происходила из очень бедной семьи, в которой ели только дважды в день. Все время, пока Уокер училась в школе, у нее было только два комплекта одежды — один для уроков, а второй для походов в церковь. В 1961 году женщина вместе с мужем уехала на поиски лучшей жизни в Великобританию.

Там Уокер долгие годы работала в больницах прачкой, а потом поварихой и понемногу откладывала деньги. В 1999-м она вышла на пенсию, вернулась на Ямайку, смогла купить немного земли и построить дом. Причиной своего долголетия женщина назвала правильное воспитание, полученное от родителей, и любимый напиток. «Живи в любви, мире, не доставляй никому неприятностей и выпивай три чашки чая Tetley каждый день», — посоветовала долгожительница.

Поздравить Уокер с юбилеем собрались четыре поколения семьи. У женщины четверо детей, 17 внуков, 39 правнуков и 30 праправнуков. «Я — настоящая королева», — пошутила Уокер, пересчитав всех собравшихся потомков.

