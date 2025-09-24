Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:32, 24 сентября 2025Из жизни

100-летняя женщина назвала причиной своего долголетия любимый напиток

100-летняя жительница Ямайки назвала любовь к чаю причиной своего долголетия
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

Жительница Ямайки отпраздновала 100-летний юбилей и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Jamaica Star.

Сильвани Уокер родилась 17 сентября 1925 года в округе Санта-Катарина. Она происходила из очень бедной семьи, в которой ели только дважды в день. Все время, пока Уокер училась в школе, у нее было только два комплекта одежды — один для уроков, а второй для походов в церковь. В 1961 году женщина вместе с мужем уехала на поиски лучшей жизни в Великобританию.

Там Уокер долгие годы работала в больницах прачкой, а потом поварихой и понемногу откладывала деньги. В 1999-м она вышла на пенсию, вернулась на Ямайку, смогла купить немного земли и построить дом. Причиной своего долголетия женщина назвала правильное воспитание, полученное от родителей, и любимый напиток. «Живи в любви, мире, не доставляй никому неприятностей и выпивай три чашки чая Tetley каждый день», — посоветовала долгожительница.

Материалы по теме:
Долгожителей не существует. Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
Долгожителей не существует.Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
27 сентября 2024
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019

Поздравить Уокер с юбилеем собрались четыре поколения семьи. У женщины четверо детей, 17 внуков, 39 правнуков и 30 праправнуков. «Я — настоящая королева», — пошутила Уокер, пересчитав всех собравшихся потомков.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана признали жительницу Бувайдинского района страны старейшим человеком на планете. Сотрудники районного отдела юстиции заявили, что Хувайдо Умарова родилась 130 лет назад.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена слишком высока». Залужный раскритиковал вторжение ВСУ в Курскую область и рассказал о своих врагах в украинском руководстве

    ВСУ ударили по офису трубопроводного консорциума в центре российского города

    Индекс Мосбиржи резко упал

    В России силовики ворвались на мигрантское торжество, прервали его и попали на видео

    Во Франции предсказали судьбу поставленного Украине оружия

    В российском поселке медведь заглядывал в окна

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    В России рассказали о машинах для защиты «Тосочки»

    Стоимость бензина в России достигла максимума

    Пожар в многоэтажном доме после удара ВСУ по центру российского города сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости