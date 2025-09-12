Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:15, 12 сентября 2025Из жизни

В Узбекистане нашли старейшую женщину в мире

130-летнюю женщину из Узбекистана признали старейшей в мире
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Министерство юстиции Республики Узбекистан

В Бувайдинском районе Узбекистана суд установил дату рождения долгожительницы Хувайдо Умаровой. По заключению суда, она родилась в 1895 году, сообщает Telegram-канал Adliya yangiliklari.

Сотрудники районного отдела юстиции выявили, что рождение Умаровой, которой, как утверждали родственники, 130 лет, не было зарегистрировано официально. Проверки проходили на территории района.

После подачи иска Бувайдинским отделом юстиции межрайонный суд по гражданским делам города Коканд провел выездное заседание. Суд пришел к выводу, что Хувайдо Умарова родилась 1 января 1895 года в Бувайдинском районе. Это делает ее старейшей женщиной Узбекистана и всего мира.

Материалы по теме:
Долгожителей не существует. Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
Долгожителей не существует.Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
27 сентября 2024
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019

Как отмечает РБК, в суде признали отсутствие документальных подтверждений возраста долгожительницы. Не сохранились ни записи в метрических книгах, ни другие архивные документы.

Старейшей женщиной в мире с документально подтвержденным возрастом считается британка Этель Катерхэм. В августе ей исполнилось 116 лет.

Старейшим жителем планеты за всю историю существования Книги рекордов Гиннесса признана француженка Жанна-Луиза Кальман, якобы дожившая до 122 лет и 164 дней. Рекорд неоднократно ставили под сомнение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп признался в неверной оценке Путина по одному вопросу

    В России усомнились в участии Алехина в операции «Поток» и назвали его обычным блогером

    Московский манул Тимофей начал зажировку

    Названа неожиданная польза кофе

    Новый iPhone запретили продавать в Китае

    40-летний россиянин попал в больницу с инородным предметом в заднем проходе после секс-игр

    Стало известно о планах Германии направить истребители на границу с Польшей

    Обрыв канатной дороги с людьми на Эльбрусе обернулся уголовным делом

    В Узбекистане нашли старейшую женщину в мире

    Синоптик прокомментировал начало осени в Москве словами «никогда такого не было»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости