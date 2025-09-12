В Узбекистане нашли старейшую женщину в мире

130-летнюю женщину из Узбекистана признали старейшей в мире

В Бувайдинском районе Узбекистана суд установил дату рождения долгожительницы Хувайдо Умаровой. По заключению суда, она родилась в 1895 году, сообщает Telegram-канал Adliya yangiliklari.

Сотрудники районного отдела юстиции выявили, что рождение Умаровой, которой, как утверждали родственники, 130 лет, не было зарегистрировано официально. Проверки проходили на территории района.

После подачи иска Бувайдинским отделом юстиции межрайонный суд по гражданским делам города Коканд провел выездное заседание. Суд пришел к выводу, что Хувайдо Умарова родилась 1 января 1895 года в Бувайдинском районе. Это делает ее старейшей женщиной Узбекистана и всего мира.

Как отмечает РБК, в суде признали отсутствие документальных подтверждений возраста долгожительницы. Не сохранились ни записи в метрических книгах, ни другие архивные документы.

Старейшей женщиной в мире с документально подтвержденным возрастом считается британка Этель Катерхэм. В августе ей исполнилось 116 лет.

Старейшим жителем планеты за всю историю существования Книги рекордов Гиннесса признана француженка Жанна-Луиза Кальман, якобы дожившая до 122 лет и 164 дней. Рекорд неоднократно ставили под сомнение.