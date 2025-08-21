Старейшей в мире женщине исполнилось 116 лет

Признанная старейшей женщиной в мире британка Этель Катерхэм отметила 116-летие

Британке Этель Катерхэм, признанной старейшей в мире женщиной, исполнилось 116 лет. Об этом пишет ABC News.

Катерхэм отметила день рождения в кругу семьи. Она отказалась давать какие-либо интервью и заявила, что хочет насладиться праздником в тишине. Тем не менее женщина передала благодарности всем, кто поздравил ее.

Этель родилась 21 августа 1909 года в английской деревне. В 18 лет она отправилась в Индию, которая в то время была британской колонией. Позднее жила в Гонконге и на Гибралтаре, где служил ее муж.

Сейчас женщина живет в доме престарелых в графстве Суррей. В апреле ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого старого в мире человека из ныне живущих. Это случилось, после того как не стало предыдущей обладательницы этого титула — 116-летней бразильской монахини Ины Канабарро Лукас.

Ранее сообщалось, что Катерхэм раскрыла секрет долголетия. «Никогда ни с кем не спорю, просто выслушиваю и делаю, как мне нравится», — объяснила она.

