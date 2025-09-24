Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:14, 24 сентября 2025Путешествия

19-летняя россиянка попыталась улететь за границу с украденными в аэропорту часами

19-летняя россиянка украла брендовые часы в аэропорту Пулково и попалась полиции
Алина Черненко

Россиянка украла брендовые часы в аэропорту Санкт-Петербурга и попалась. Об этом сообщает Telegram-канал транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

Уточняется, что 40-летний местный житель написал заявление о пропаже в Пулково брендовых наручных часов стоимостью более 12 тысяч рублей. На месте происшествия их не обнаружили, в столе находок его тоже не зарегистрировали.

Полицейские выяснили, что во время прохождения предполетного досмотра одна из пассажирок забрала часы из контейнера и попыталась улететь с ними за границу. Стражи правопорядка установили личность злоумышленницы — ей оказалась 19-летняя жительница Ленинградской области, собиравшаяся в Баку.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о краже. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет. В ближайшее время аксессуар вернут владельцу.

В октябре 2024 года похожая история произошла в аэропорту Владивостока. Тогда россиянин тоже взял из контейнера чужие часы, нарвался на уголовное дело и никуда не улетел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена слишком высока». Залужный раскритиковал вторжение ВСУ в Курскую область и рассказал о своих врагах в украинском руководстве

    ВСУ ударили по офису трубопроводного консорциума в центре российского города

    Индекс Мосбиржи резко упал

    В России силовики ворвались на мигрантское торжество, прервали его и попали на видео

    Во Франции предсказали судьбу поставленного Украине оружия

    В российском поселке медведь заглядывал в окна

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    В России рассказали о машинах для защиты «Тосочки»

    Стоимость бензина в России достигла максимума

    Пожар в многоэтажном доме после удара ВСУ по центру российского города сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости