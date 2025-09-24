19-летняя россиянка попыталась улететь за границу с украденными в аэропорту часами

19-летняя россиянка украла брендовые часы в аэропорту Пулково и попалась полиции

Россиянка украла брендовые часы в аэропорту Санкт-Петербурга и попалась. Об этом сообщает Telegram-канал транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

Уточняется, что 40-летний местный житель написал заявление о пропаже в Пулково брендовых наручных часов стоимостью более 12 тысяч рублей. На месте происшествия их не обнаружили, в столе находок его тоже не зарегистрировали.

Полицейские выяснили, что во время прохождения предполетного досмотра одна из пассажирок забрала часы из контейнера и попыталась улететь с ними за границу. Стражи правопорядка установили личность злоумышленницы — ей оказалась 19-летняя жительница Ленинградской области, собиравшаяся в Баку.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о краже. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет. В ближайшее время аксессуар вернут владельцу.

В октябре 2024 года похожая история произошла в аэропорту Владивостока. Тогда россиянин тоже взял из контейнера чужие часы, нарвался на уголовное дело и никуда не улетел.