09:34, 24 сентября 2025Ценности

89-летняя звезда «Девчат» удивила фанатов снимком в купальнике

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @film.gardemariny

Российская актриса и режиссер Светлана Дружинина удивила фанатов снимком в откровенном образе. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

89-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в черном слитном купальнике с расклешенной юбкой и на широких бретелях. При этом звезда продемонстрировала фигуру.

Пользователи сети оценили внешний вид Дружининой в комментариях под постом. «Роскошная женщина! Браво», «Восхищаюсь вами», «Вау! Какая вы красивая», «Нет слов», «Потрясающе выглядите», «Это невероятно», «Вы огонь», «Вот это да», «Шикарная! Ориентир, пример», — написали они.

Ранее в сентябре популярная 60-летняя актриса похвасталась фигурой в прозрачном костюме. Популярная британская актриса Элизабет Херли была запечатлена в белом наряде с кружевами.

    Все новости