Популярная 60-летняя актриса похвасталась фигурой в прозрачном костюме

60-летняя актриса Элизабет Херли похвасталась фигурой в костюме с кружевами

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на странице ее модного бренда Elizabeth Hurley Beach в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя звезда «Остина Пауэрса» запечатлена на размещенном кадре в прозрачном белом костюме с кружевами, состоящем из топа без бретелей и шорт. При этом знаменитость позировала без бюстгальтера, повернувшись к камере боком. Ее образ был дополнен большими круглыми серьгами, аккуратной прической с челкой и ярким макияжем глаз.

Поклонники оценили фотосессию Херли в комментариях под публикацией. «Выглядишь потрясающе», «Красивая и сексуальная», «Самая шикарная женщина на свете», «Великолепная», «Нереальная красота», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли появилась на Национальной телевизионной премии без нижнего белья.