Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:01, 23 сентября 2025Ценности

Популярная 60-летняя актриса похвасталась фигурой в прозрачном костюме

60-летняя актриса Элизабет Херли похвасталась фигурой в костюме с кружевами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на странице ее модного бренда Elizabeth Hurley Beach в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя звезда «Остина Пауэрса» запечатлена на размещенном кадре в прозрачном белом костюме с кружевами, состоящем из топа без бретелей и шорт. При этом знаменитость позировала без бюстгальтера, повернувшись к камере боком. Ее образ был дополнен большими круглыми серьгами, аккуратной прической с челкой и ярким макияжем глаз.

Поклонники оценили фотосессию Херли в комментариях под публикацией. «Выглядишь потрясающе», «Красивая и сексуальная», «Самая шикарная женщина на свете», «Великолепная», «Нереальная красота», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли появилась на Национальной телевизионной премии без нижнего белья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США исключили выход Украины на границы 1991 года

    В Госдуме рассказали об ответе на удары ВСУ по Крыму

    В Москве началась климатическая осень

    Популярная 60-летняя актриса похвасталась фигурой в прозрачном костюме

    Собянин сообщил о еще трех сбитых дронах на подлете к Москве

    В МИД России заявили о готовности к диалогу с Украиной

    Более 80 украинских дронов атаковали Россию в течение дня

    Американец посветил лазерной указкой в вертолет с Трампом на борту и поплатился

    Еще над одним скандинавским государством заметили дроны

    Российские дроноводы поставили перед ВСУ сложный выбор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости