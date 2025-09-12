Известная 60-летняя актриса вышла в свет без бюстгальтера

Актриса Элизабет Херли вышла в свет в сияющем платье с глубоким декольте

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

60-летняя знаменитость появилась на Национальной телевизионной премии. Так, для выхода на красную дорожку Херли выбрала сияющее платье серебристого цвета, верх которого оформлен глубоким декольте, а низ — прозрачной юбкой с высоким разрезом. При этом она не стала надевать бюстгальтер.

Кроме того, звезда «Остина Пауэрса» подобрала к своему наряду открытые сияющие туфли и сделала макияж в стиле smoky eyes. Вдобавок она уложила волосы в легкие локоны и примерила круглые серьги.

Известно, что знаменитость позировала перед фотографами не одна. К ней присоединились ее 23-летний сын Дэмиан и музыкант Билли Рэй Сайрус, с которым она находится в романтических отношениях с апреля.

Ранее Элизабет Херли показала фигуру в откровенном купальнике и вызвала ажиотаж в сети.