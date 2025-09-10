Ценности
60-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини и вызвала ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elizabethhurley1

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала фигуру в откровенном купальнике и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя звезда «Остина Пауэрса» предстала перед камерой в солнцезащитных очках и бикини белого цвета. На размещенном кадре видно, что изделие состоит из подчеркивающего грудь Херли бюстгальтера и плавок. Кроме того, оно оформлено тонкими лямками и золотистыми цепями. «Пока, мое лучшее лето», — подписала знаменитость пост, который набрал 67,5 тысячи лайков.

Поклонники, в свою очередь, восхитились фигурой и моложавой внешностью актрисы в комментариях под публикацией. «Я считаю, что ты самая горячая женщина на планете», «Удивительная красота», «Ты выглядишь потрясающе», «Твоя красота меня пьянит», «Невероятно сексуальная», — высказывались они.

В августе пользователи сети высмеяли внешность возлюбленного Элизабет Херли музыканта Билли Рэя Сайруса, отца певицы Майли Сайрус.

