Аналитик назвал истинную цель скандалов с якобы российскими дронами на Западе

Аналитик Литовкин: Запад устроил скандалы с дронами ради военных бюджетов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Тема якобы российских беспилотников раскручивается на Западе ради роста военных бюджетов. Об этом сообщил «Комсомольской правде» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, «кто-то в Европе очень неплохо живет на том, что одни страны пугают другие». Аналитик отметил, что ранее существовали разные оборонные программы и громкие инициативы, стоившие миллиарды евро. «Теперь очередь за «стеной», которая должна отлавливать дроны на подлете. Насколько это будет работать на деле — большой вопрос. Но зарабатывать власти на ней будут точно», — сказал собеседник издания.

Литовкин указал на сомнительную эффективность этого с военной точки зрения. Однако политическая цель ясна — ограничить присутствие России в Балтийском регионе.

Ранее страны «Большой семерки» (G7) по итогам встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН выразили обеспокоенность инцидентами в воздушном пространстве Европы. В документе нарушения воздушного пространства в Эстонии, Польше и Румынии назвали неприемлемыми и способными подорвать международную безопасность.

