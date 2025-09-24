Мир
Страны G7 обеспокоились инцидентами в воздушном пространстве Европы

Марина Совина
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Страны «Большой семерки» (G7) по итогам встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН выразили обеспокоенность инцидентами в воздушном пространстве Европы. Об этом говорится в совместном заявлении стран объединения, передает РИА Новости.

В документе нарушения воздушного пространства в Эстонии, Польше и Румынии назвали неприемлемыми и способными подорвать международную безопасность. При этом страны G7 бездоказательно обвинили во всем Россию, не приведя никаких доказательств предполагаемой причастности.

Ранее пресс-секретарь НАТО Элисон Арт обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии. В свою очередь, в Минобороны РФ сообщили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. При этом полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и не нарушали воздушное пространство других стран, подчеркнули в ведомстве.

