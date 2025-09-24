В сгоревшем доме нашли древнеримское сокровище возрастом 1,9 тысячи лет

В Румынии в руинах древнего дома нашли сокровище времен Римской империи

Археологи обнаружили сокровище возрастом 1,9 тысячи лет в руинах древнего дома в Румынии. Об этом сообщает Live Science.

Уникальное древнеримское сокровище было найдено в городе Истрия среди фрагментов богатой виллы, сгоревшей в пожаре около 1,9 тысячи лет. Находка состояла из монет и украшений из драгоценных металлов. Артефакты спрессовались, сохранив форму деревянного сундука, в котором хранились. Согласно заявлению Национального исторического музея Румынии, «здание и археологические остатки внутри него являются важными свидетельствами для реконструкции жизни древней крепости в период Принципата».

Дом был описан как роскошный, с известняковым покрытием и оштукатуренными стенами, что указывает на высокий социальный статус его владельцев. Артефакты, предварительно, датированы II или III веком нашей эры — периодом расцвета Римской империи. Найденные предметы теперь будут дополнительно изучены, затем пройдут процессы реставрации и консервации, перед тем как занять место в музейной экспозиции.

