Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:26, 24 сентября 2025Из жизни

В сгоревшем доме нашли древнеримское сокровище возрастом 1,9 тысячи лет

В Румынии в руинах древнего дома нашли сокровище времен Римской империи
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: National Museum of History of Romania

Археологи обнаружили сокровище возрастом 1,9 тысячи лет в руинах древнего дома в Румынии. Об этом сообщает Live Science.

Уникальное древнеримское сокровище было найдено в городе Истрия среди фрагментов богатой виллы, сгоревшей в пожаре около 1,9 тысячи лет. Находка состояла из монет и украшений из драгоценных металлов. Артефакты спрессовались, сохранив форму деревянного сундука, в котором хранились. Согласно заявлению Национального исторического музея Румынии, «здание и археологические остатки внутри него являются важными свидетельствами для реконструкции жизни древней крепости в период Принципата».

Дом был описан как роскошный, с известняковым покрытием и оштукатуренными стенами, что указывает на высокий социальный статус его владельцев. Артефакты, предварительно, датированы II или III веком нашей эры — периодом расцвета Римской империи. Найденные предметы теперь будут дополнительно изучены, затем пройдут процессы реставрации и консервации, перед тем как занять место в музейной экспозиции.

Материалы по теме:
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021
Кто нашел, берет себе Золото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
Кто нашел, берет себеЗолото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
28 апреля 2016

Ранее в Великобритании пара случайно обнаружила клад XVII века во время ремонта на своей ферме в Западном Дорсете. Роберт и Бетти Фукс нашли около 100 монет времен первой английской гражданской войны, когда углубляли пол на кухне.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Что об этом известно?

    Овечкин получит больше прописанной в контракте зарплаты за прошедший сезон

    Звезда Comedy Woman рассказала о друзьях на Украине

    Звезда сериала «Слово пацана» повторила культовый образ Ксении Собчак

    Вынос бывшего чиновника Росимущества из посольства Армении попал на видео

    Мужчина поехал с братьями на отдых в Таиланд и был унесен волнами у них на глазах

    Лавров и Рубио встретились в Нью-Йорке

    В Сербии представили свой «УМПК» для мин

    Москвичам предсказали бабье лето

    Влияние возможного повышения НДС на инфляцию оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости