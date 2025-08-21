Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:26, 21 августа 2025Из жизни

Пара нашла сокровище во время ремонта кухни

Пара из Великобритании нашла клад XVII века при ремонте кухни
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Benoit Daoust / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании пара случайно обнаружила клад XVII века во время ремонта на своей ферме в Западном Дорсете. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Роберт и Бетти Фукс нашли около 100 монет времен первой английской гражданской войны, когда углубляли пол на кухне своего коттеджа в Саут-Пуртон. Сокровища, спрятанные в керамическом горшке, включали золотые монеты времен Якова I и Карла I, а также серебряные полкроны, шиллинги и шестипенсовики эпохи Елизаветы I.

«Однажды вечером муж позвал меня и показал находку — все монеты были аккуратно сложены в ведре», — рассказала Бетти Фукс. Сокровища, получившие название «Пуртонский клад», недавно были проданы на аукционе Duke’s за 75 тысяч долларов (около шести миллионов рублей). Эксперты Британского музея установили, что монеты поместили под пол между 1642 и 1644 годами, когда местные жители прятали ценности от мародерствующих войск.

Дорсет в XVII веке был стратегическим регионом, где сталкивались интересы роялистов и парламентариев. Многие зажиточные семьи меняли политические симпатии в зависимости от обстоятельств. Владельцы клада, вероятно, не пережили военный конфликт или не смогли вернуться за своими сбережениями.

Материалы по теме:
Семья обокрала музей на миллиард евро. Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
Семья обокрала музей на миллиард евро.Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
23 сентября 2021
За миллиардами Каддафи идет тайная охота. Ради денег ливийского диктатора люди гибнут и встревают в сомнительные авантюры
За миллиардами Каддафи идет тайная охота.Ради денег ливийского диктатора люди гибнут и встревают в сомнительные авантюры
30 апреля 2022
На дне. Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
На дне.Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
9 декабря 2021

«Если бы мы не решили опустить пол, монеты до сих пор оставались бы там», — отметила Бетти Фукс. Найденные артефакты позволяют историкам лучше понять быт обычных людей в один из самых смутных периодов британской истории. Это уже второй подобный случай в графстве — в 2019 году фермер из Девоншира обнаружил клад серебряных монет XIV века при вспашке поля.

Ранее во вьетнамской провинции Тэйнинь пенсионер обнаружил клад в неожиданном месте. 81-летний Нгуен Хуу Там занимался восстановлением семейного дома, который когда-то принадлежал его прадеду. Во время ремонта Там и строители обнаружили, что под полом скрывается тайник. Внутри оказались большие керамические кувшины с монетами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс заявил о желании России получить находящуюся под контролем Украины территорию

    США решили минимально участвовать в гарантиях безопасности Украины

    В зону СВО поставили более 20 тысяч российских «Черник»

    В Банке России оценили влияние санкций и ставки на курс рубля

    Внук Зюганова стал замминистром в российском регионе

    Марокканец в поисках лучшей жизни угодил в российский суд

    В Раде назвали условия получения Украиной гарантий безопасности

    Путешествующая по миру туристка назвала преимущества России перед другими странами

    Мужчин с выпирающим животом предупредили о риске не дожить до 60 лет

    В Госдуме высказались о работе для вернувшихся в Россию релокантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости