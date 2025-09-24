Белый дом заподозрил ООН в намеренной остановке эскалатора с Трампом

Белый дом: Остановка эскалатора с Трампом в ООН могла быть намеренной

Остановка эскалатора с президентом США Дональдом Трампом в здании ООН могла быть намеренной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х.

«Если кто-то в ООН намеренно остановил эскалатор, когда президент и первая леди поднимались на него, его необходимо уволить и немедленно провести расследование», — отметила Левитт.

Свою публикацию она сопроводила скриншотом статьи Times of London. В ней сообщается, что сотрудники ООН шутили, что могут отключить эскалаторы и лифты, сославшись на нехватку финансирования и заставив Трампа подниматься по лестнице пешком. Позже в беседе с Fox News Левитт отметила, что инцидент с эскалатором не кажется ей совпадением.

Ранее во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Трамп пожаловался на эскалатор, на котором он с супругой Меланией поднимался к трибуне. Когда чета Трамп вступила на него, он перестал работать.