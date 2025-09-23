Мир
20:13, 23 сентября 2025Мир

Трамп столкнулся с проблемой в начале своей речи на Генассамблее ООН

В начале речи Трампа на Генассамблее ООН отключился телесуфлер
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: MIKE SEGAR / Reuters

Выступление президента США Дональда Трампа на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН началось с того, что у него перестал работать телесуфлер. Об этом сообщает CBS News.

«Мне не сложно произнести речь без телесуфлера, из-за того что он не работает. Тем не менее я счастлив сейчас быть здесь, говорю это от чистого сердца. Но что я еще могу точно сказать — у того, кто управляет этим телесуфлером, будут серьезные проблемы», — пошутил американский лидер.

Кроме того, глава Белого дома пожаловался на эскалатор, на котором он с супругой Меланией поднимался к трибуне. Когда чета Трамп вступила на него, он перестал работать.

Ранее Трамп похвастался, что участники Генассамблеи очень хорошо приняли его речь. Он отметил, что для него было честью выступить на мероприятии, несмотря на технические неполадки.

.
    Все новости