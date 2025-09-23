Трамп столкнулся с проблемой в начале своей речи на Генассамблее ООН

В начале речи Трампа на Генассамблее ООН отключился телесуфлер

Выступление президента США Дональда Трампа на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН началось с того, что у него перестал работать телесуфлер. Об этом сообщает CBS News.

«Мне не сложно произнести речь без телесуфлера, из-за того что он не работает. Тем не менее я счастлив сейчас быть здесь, говорю это от чистого сердца. Но что я еще могу точно сказать — у того, кто управляет этим телесуфлером, будут серьезные проблемы», — пошутил американский лидер.

Кроме того, глава Белого дома пожаловался на эскалатор, на котором он с супругой Меланией поднимался к трибуне. Когда чета Трамп вступила на него, он перестал работать.

Ранее Трамп похвастался, что участники Генассамблеи очень хорошо приняли его речь. Он отметил, что для него было честью выступить на мероприятии, несмотря на технические неполадки.