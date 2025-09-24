Меркурис: Несмотря на санкции, экономика России хорошо себя демонстрирует

Несмотря на санкции, российская экономика хорошо себя демонстрирует. Такую оценку дал британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

Он обратил внимание на статью об экономике РФ, опубликованную журналом Economist. «Они понимают, что она не находится на грани краха или чего-то близкого к этому. И они также признают: реальная заработная плата растет — что идет врозь с утверждениями Урсулы (глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен — прим. «Ленты.ру») об осажденной санкциями экономике», — отметил эксперт.

Как утверждает Меркурис, фон дер Ляйен живет в собственной реальности, отрицая отчаянную экономическую ситуацию в Европе или ситуацию в России, где повышается уровень жизни.

Ранее страны «Большой семерки» на полях Генеральной Ассамблеи ООН обсудили введение дополнительных экономических санкций в отношении России. Также обсуждалось принятие мер против третьих стран, содействующих РФ.