Страны «Большой семерки» обсудили новые санкции против России

Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Alexander Drago / Reuters

Страны «Большой семерки» на полях Генеральной Ассамблеи ООН обсудили введение дополнительных экономических санкций в отношении России. Об этом сообщается в совместном коммюнике государств G7.

В заявлении говорится, что также обсуждалось принятие мер против третьих стран, содействующих РФ.

«Мы приветствуем продолжающиеся переговоры министров финансов стран "Большой семёрки" о дальнейшем использовании российских суверенных активов для поддержки Украины», — отмечается в коммюнике.

Ранее страны «Большой семерки» по итогам встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН выразили обеспокоенность инцидентами в воздушном пространстве Европы. В документе нарушения воздушного пространства в Эстонии, Польше и Румынии назвали неприемлемыми и способными подорвать международную безопасность.

