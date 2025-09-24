Страны «Большой семерки» обсудили новые санкции против России

Страны G7 обсудили введение новых санкций против России

Страны «Большой семерки» на полях Генеральной Ассамблеи ООН обсудили введение дополнительных экономических санкций в отношении России. Об этом сообщается в совместном коммюнике государств G7.

В заявлении говорится, что также обсуждалось принятие мер против третьих стран, содействующих РФ.

«Мы приветствуем продолжающиеся переговоры министров финансов стран "Большой семёрки" о дальнейшем использовании российских суверенных активов для поддержки Украины», — отмечается в коммюнике.

Ранее страны «Большой семерки» по итогам встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН выразили обеспокоенность инцидентами в воздушном пространстве Европы. В документе нарушения воздушного пространства в Эстонии, Польше и Румынии назвали неприемлемыми и способными подорвать международную безопасность.