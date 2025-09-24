Силовые структуры
Бывшего замминистра обороны России проверят по новому делу

ТАСС: Экс-замглавы МО Иванова проверяют на причастность к хищениям Мерваезовой
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи проверяют причастность бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к хищениям денег ведомства при реализации государственных контрактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Показания на Иванова по новому делу дали бывший первый замминистра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлия Мерваезова и другие фигуранты.

Ранее суд арестовал пятерых фигурантов за хищение средств Минобороны (МО) РФ, выделенных на строительство стратегических объектов в ДНР по госконтракту, путем мошенничества. Обвинения предъявлены Мерваезовой, а также бывшему руководителю Главного управления обустройства войск Евгению Горбачеву, экс-главе Главного военно-строительного управления № 8 Вадиму Выгулярному и двум субподрядчикам.

