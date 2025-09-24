Силовые структуры
В деле бывшего замминистра ДНР появились новые фигуранты

ТАСС: Экс-глава ГУОВ Горбачев и 2 субподрядчика арестованы по делу Мерваезовой
Любовь Ширижик
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По уголовному делу бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой арестованы бывший руководитель Главного управления обустройства войск (ГУОВ) Евгений Горбачев и экс-глава Главного военно-строительного управления № 8 (ГВСУ № 8) Вадим Выгулярный, а также субподрядчики. Об этом сообщает ТАСС.

Все пятеро фигурантов дела находятся в СИЗО Москвы. Обвинения в хищении путем мошенничества средств Минобороны, выделенных на строительство стратегических объектов в ДНР по госконтракту, предъявлены Мерваезовой, Выгулярному, Горбачеву, Прудникову и Леонову. Следователи намерены их допросить и провести между ними очные ставки.

Горбачев в октябре 2024 года был осужден за мошенничество к 5,5 года лишения свободы за хищение 230 миллионов рублей, выделенных на строительство военных объектов в Арктике. Он был учредителем компании «Спецстрой-1», исполнительным директором военно-спортивного клуба «Победа».

Об аресте Мерваезовой сообщалось 17 сентября. Ее задержали в Пятигорске и доставили в Москву. Ущерб по делу оценивается в пять миллиардов рублей.

Выгулярный был задержан летом. По версии следствия, он в 2020 году получил контракты на три миллиарда рублей для строительства объектов РВСН в поселке Пашино Новосибирской области. в результате он не выполнил планы, а деньги в размере более двух миллиардов рублей и сделки на строительство передал в новую организацию, где работал его бывший коллега.

