Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:16, 24 сентября 2025Ценности

Экс-солистка группы «Тату» показала внешность дочери на фото в честь ее 21-летия

Певица Юлия Волкова показала внешность дочери на фото в честь ее 21-летия
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @official_juliavolkova

Российская певица и экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова показала внешность дочери Виктории Волковой на фото в честь ее 21-летия. Соответствующая публикация появилась на странице артистки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка позировала на размещенных кадрах на фоне моря в черной рубашке, завязанной на талии, и ярко-красной юбке. При этом она надела очки в черной оправе, массивные золотистые браслеты и кольца, завязала часть волос в пучок на макушке.

Кроме того, наследницу исполнительницы запечатлели в ажурном белом топе, юбке в тон и коричневой рубашке. «С днем рождения, моя любовь, будь самой здоровой и счастливой», — указала в подписи знаменитость.

Ранее в сентябре бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев показал внешность 18-летней дочери Ирины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предложил России провести мирные переговоры в Казахстане. Почему Киев выбрал именно Астану?

    Чиновники заставили россиянку демонтировать унитаз и ходить в ведерко

    Российские студенты попали под уголовную статью из-за особых слов в мессенджере

    В сгоревшем доме нашли древнеримское сокровище возрастом 1,9 тысячи лет

    Трампа сравнили с бегемотом

    Зеленский раскритиковал талибов с трибуны Генассамблеи ООН

    Лавров начал встречу с главой МИД Словакии

    В российском регионе местные жители поплатились за работу на иностранное государство

    В Белоруссии приняли британского военного атташе

    Экс-солистка группы «Тату» показала внешность дочери на фото в честь ее 21-летия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости