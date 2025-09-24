Экс-солистка группы «Тату» показала внешность дочери на фото в честь ее 21-летия

Певица Юлия Волкова показала внешность дочери на фото в честь ее 21-летия

Российская певица и экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова показала внешность дочери Виктории Волковой на фото в честь ее 21-летия. Соответствующая публикация появилась на странице артистки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка позировала на размещенных кадрах на фоне моря в черной рубашке, завязанной на талии, и ярко-красной юбке. При этом она надела очки в черной оправе, массивные золотистые браслеты и кольца, завязала часть волос в пучок на макушке.

Кроме того, наследницу исполнительницы запечатлели в ажурном белом топе, юбке в тон и коричневой рубашке. «С днем рождения, моя любовь, будь самой здоровой и счастливой», — указала в подписи знаменитость.

