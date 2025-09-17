Ценности
14:35, 17 сентября 2025

Николай Валуев показал внешность 18-летней дочери

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев показал внешность 18-летней дочери
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nickvaluev

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев показал внешность 18-летней дочери Ирины Валуевой. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсмен продемонстрировал кадр, сделанный во время поездки за грибами. Он вместе с наследницей сидел, опираясь на багажник автомобиля.

При этом девушка позировала в черном наряде, который состоял из оверсайз-футболки, завязанной на талии толстовки и легинсов. Также она убрала волосы от лица и отказалась от макияжа.

Ранее в сентябре 17-летний сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам показал часы с бриллиантами Jacob&Co за 41 миллион рублей.

