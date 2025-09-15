17-летний сын Кадырова показал часы за 41 миллион рублей

Сын Кадырова Адам показал часы с бриллиантами Jacob&Co за 41 миллион рублей

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам показал роскошные часы. Соответствующие сторис опубликовала его сестра Табарик в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

17-летний Кадыров предстал на размещенных кадрах в белой рубашке, черных брюках и шляпе. При этом на его левой руке присутствовали часы американского бренда Jacob&Co из серии Epic SF24, стоимость которых составляет 496 715 долларов (41 миллион рублей).

Известно, что аксессуар изготовлен из 18-каратного белого золота, а его корпус украшен 104 бриллиантами. В серии Epic SF24 было выпущено всего 18 экземпляров. В настоящий момент они все распроданы.

В июне сообщалось, что Адама Кадырова заметили за рулем редкого Mercedes из лимитированной серии, поставка которых в Россию запрещена.