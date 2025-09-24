Ценности
01:04, 24 сентября 2025

Эмили Ратаковски снялась в обнажающем грудь наряде

Фотомодель Эмили Ратаковски снялась в платье с откровенным декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @emrata

Американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица позировала перед камерой, стоя на улице. Знаменитость продемонстрировала фанатам фигуру в черном атласном платье, декольте которого частично обнажало ее грудь. При этом она подобрала к своему образу открытые туфли на шпильках, распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза, подведя их черным карандашом.

Поклонники оценили снимки Ратаковски в комментариях. «Ты прекрасна», «Ты абсолютно великолепна», «Замечательная женщина», «Королева», «Самая горячая женщина в мире», — высказывались они.

В августе сообщалось, что Ратаковски поделилась кадрами в микробикини и порадовала фанатов.

    Все новости