08:26, 24 сентября 2025

ФСБ поразила несколько ДРГ под Дзержинском

Подразделение ФСБ нанесло удар по пяти ДРГ под Дзержинском
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» нанесло удар по пяти диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) Вооруженных сил Украины под Дзержинском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Донецкого управления ФСБ России.

По данным силовых структур, украинские диверсанты укрывались в частных домах, лесополосах и окопах. Оттуда они управляли беспилотниками, которые атаковали жителей Дзержинска и Горловки.

Операторы дронов «Горыныча» поразили места расположения ДРГ.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт против сотрудника управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Новосибирской области. Его дом пытались поджечь.

