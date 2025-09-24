В России предотвратили теракт против сотрудника ФССП

Сотрудники силовых структур предотвратили теракт против должностного лица управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Новосибирской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным ведомства, дом сотрудника ФССП пытались поджечь с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Задержан местный житель 1989 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

Предварительно, новосибирец создал сообщество в социальной сети для борьбы с деятельностью приставов. Для своей преступной деятельности он выбрал совершение терактов.

Мужчину поймали с поличным. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее в Самарской области задержали двух россиян-диверсантов. По данным ФСБ, они участвовали в подготовке и совершении подрывов на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры региона с 2023 года.