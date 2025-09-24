Ценности
Гитаристка Måneskin опубликовала фото с голой грудью

Гитаристка группы Måneskin Виктория Де Анджелис опубликовала откровенное фото
Карина Черных
Фото: @vicdeangelis

Бас-гитаристка итальянской рок-группы Måneskin Виктория Де Анджелис опубликовала откровенное фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,8 миллиона подписчиков.

25-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре, лежа в кровати. Она позировала в черном наряде, который состоял из полностью оголяющего грудь корсета и V-образных трусов с заниженной талией. При этом артистка продемонстрировала тату скорпиона в области паха.

В то же время она распустила волосы и отказалась от макияжа, показав естественную внешность.

В июне Виктория Де Анджелис загорала топлес на пляже.

    Все новости