Кавказец заставил россиянина сказать фразу «Слава Украине» и попал на видео

Кавказец заставил жителя Перми сказать фразу «Слава Украине» на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Многонационал»

Кавказец заставил россиянина сказать фразу «Слава Украине» (внесена Минюстом России в перечень нацистских символов и лозунгов) и попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

Из ролика следует, что между оппонентами произошел конфликт. На видео мужчина с бородой и характерным акцентом обвиняет другого в каком-то обмане, суть которого не раскрывается. Он заявляет оппоненту, что тот ему «не ровня». Этим кавказец мотивировал отказ бить горожанина. Вместо этого он заставил жителя Перми произнести лозунг украинских националистов.

Ранее в ХМАО толпа бородатых мужчин окружила сторонника «Русской общины» и заставила его принести извинения. Этому предшествовала публикация в сети видео, на котором один из кавказцев показан в нелицеприятном, по мнению его земляков, виде.

