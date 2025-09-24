Культура
Компанию Киркорова по продаже одежды не стали ликвидировать

ФНС не стала ликвидировать компанию Филиппа Киркорова по продаже одежды
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) России не стала ликвидировать компанию певца Филиппа Киркорова по продаже одежды. Об этом сообщает портал «Страсти».

Издание отметило, что в мае 2025 года появилась информация о предстоящей ликвидации фирмы артиста по производству предметов гардероба. Налоговой была запущена процедура ликвидации ООО «ФИЛЛ ФО Ю». Причинами такого решения назывались большие убытки бизнеса поп-звезды.

21 августа ФНС остановила процесс — после поступления заявления от заинтересованных лиц. Предположительно, к налоговикам обратился один из учредителей организации.

Ранее стало известно, что дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория и сын Мартин освоились в новой школе в России после учебы в Объединенных Арабских Эмиратах.

