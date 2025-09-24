Компанию Киркорова по продаже одежды не стали ликвидировать

Федеральная налоговая служба (ФНС) России не стала ликвидировать компанию певца Филиппа Киркорова по продаже одежды. Об этом сообщает портал «Страсти».

Издание отметило, что в мае 2025 года появилась информация о предстоящей ликвидации фирмы артиста по производству предметов гардероба. Налоговой была запущена процедура ликвидации ООО «ФИЛЛ ФО Ю». Причинами такого решения назывались большие убытки бизнеса поп-звезды.

21 августа ФНС остановила процесс — после поступления заявления от заинтересованных лиц. Предположительно, к налоговикам обратился один из учредителей организации.

