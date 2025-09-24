Королева красоты лишилась титула на следующий день из-за съемок в порно

В Таиланде «Мисс Гранд Прачуапкхирикхан» лишилась титула из-за откровенных видео

В Таиланде королева красоты провинции Прачуапкхирикхан лишилась титула на следующий день после победы в конкурсе из-за съемок в порно. Об этом пишет издание Mothership.

27-летняя Суфани Нойнонтонг стала победительницей конкурса «Мисс Гранд Прачуапкхирикхан» в субботу, 20 сентября. Однако уже на следующий день разразился скандал и девушку лишили титула. В социальных сетях стали распространяться видео с аккаунта Нойнонтонг на платформе для взрослых OnlyFans. Выяснилось, что новоявленная королева красоты в прошлом занималась продажей откровенного контента.

Нойнонтонг записала видео, в котором разрыдалась и рассказала, что ей пришлось участвовать в съемках эротического и порнографического контента, чтобы заработать на лечение матери. Женщина была прикована к постели. Позже ее не стало. Отца у Нойнонтонг тоже нет.

Девушка взяла на себя ответственность за сложившуюся ситуацию, сказала, что давно отошла от непристойных съемок, а карьеру в модельном бизнесе считала своим шансом начать новую жизнь. Нойнонтонг также сказала, что собирается подать в суд на сайты, которые стали выкладывать ее старые видео.

В апреле 2024 года сообщалось, что в Малайзии победительницу конкурса красоты лишили титула из-за фривольных танцев. В сеть попало видео, на котором королева красоты пляшет с полуголыми танцорами во время отдыха в Таиланде.