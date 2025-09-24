Мать P. Diddy обратилась с просьбой к судье перед вынесением приговора рэперу

Мать P. Diddy попросила судью о снисхождении при вынесении приговора рэперу

Мать американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) Дженис написала письмо судье и попросила его о снисхождении при вынесении приговора ее сыну. Об этом сообщает HuffPost.

84-летняя Дженис Комбс рассказала, что ее беспокоят проблемы со здоровьем на фоне скандалов вокруг ее сына. Кроме того, женщина отметила, что детям P. Diddy необходимо присутствие отца.

«Я бы хотела провести последние годы своей жизни рядом с сыном. К сожалению, он совершил множество ошибок, которые он осознает. Я не оправдываю его поступки. Я взываю к вашей доброте, чтобы вы позволили моему сыну сидеть за обеденным столом со своей семьей», — написала мать рэпера.

Известно, что приговор Комбсу будет вынесен 3 октября. Артист был признан невиновным в похищении и сговоре с целью рэкета, но ему грозит 20 лет тюрьмы по обвинению в перевозке женщин с целью занятия проституцией.

Ранее одна из жертв P. Diddy Вирджиния Хьюн попросила выпустить его из тюрьмы. В обращении к судье девушка заявила, что рэпер не представляет угрозы обществу и может быть отпущен под залог.