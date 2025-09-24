Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:47, 24 сентября 2025Культура

Мать P. Diddy обратилась с просьбой к судье перед вынесением приговора рэперу

Мать P. Diddy попросила судью о снисхождении при вынесении приговора рэперу
Ольга Коровина

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Мать американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) Дженис написала письмо судье и попросила его о снисхождении при вынесении приговора ее сыну. Об этом сообщает HuffPost.

84-летняя Дженис Комбс рассказала, что ее беспокоят проблемы со здоровьем на фоне скандалов вокруг ее сына. Кроме того, женщина отметила, что детям P. Diddy необходимо присутствие отца.

«Я бы хотела провести последние годы своей жизни рядом с сыном. К сожалению, он совершил множество ошибок, которые он осознает. Я не оправдываю его поступки. Я взываю к вашей доброте, чтобы вы позволили моему сыну сидеть за обеденным столом со своей семьей», — написала мать рэпера.

Известно, что приговор Комбсу будет вынесен 3 октября. Артист был признан невиновным в похищении и сговоре с целью рэкета, но ему грозит 20 лет тюрьмы по обвинению в перевозке женщин с целью занятия проституцией.

Ранее одна из жертв P. Diddy Вирджиния Хьюн попросила выпустить его из тюрьмы. В обращении к судье девушка заявила, что рэпер не представляет угрозы обществу и может быть отпущен под залог.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Глупые европейцы все купят». Трамп пригрозил России и поддержал Украину. Чего он добивается на самом деле?

    Попугай потерял рассудок из-за плохого капремонта

    В НАТО признали неспособность США улучшить позиции ВСУ на фронте

    США приняли решение по отправке войск на Украину

    Футболист-чемпион вернулся из Франции в Россию

    Пробитые стальными шариками из дронов ВСУ стены и мебель в ЖК Новороссийска сняли на видео

    Россиянка проходила мимо кафе и провалилась под землю

    Раскрыт многомиллионный заработок Басты на лейбле «Газгольдер»

    Сотрудники реабилитационного центра придумали способ заработка на россиянах

    Появился календарь праздничных и выходных дней в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости