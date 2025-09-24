Россия
08:14, 24 сентября 2025

Миллионы рублей на опознание тел бойцов СВО стали статьей расходов российского региона

В Удмуртии почти 20 миллионов рублей выделят на опознание тел участников СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / GLobal Look Press

В Удмуртии опознание тел участников СВО стало официальной статьей расходов. Об этом сообщает Udm-info.

На указанные цели в бюджете региона заложено почти 19,7 миллиона рублей. Кроме того, на оказание медицинской помощи военнослужащим будет выделено свыше 98 миллионов рублей. Обе статьи расходов будут покрываться за счет средств регионального Минздрава.

На выплаты участникам спецоперации власти Удмуртии предусмотрели 2,2 миллиарда рублей.

Ранее в Удмуртии мать участника СВО лишили выплат из-за одной записи в контракте сына. Мужчина указал в качестве близкого родственника бабушку, при этом каких-либо сведений о матери он не привел. Это и стало одним из доказательств, на основании которых суд признал россиянку недостойной наследницей.

.
