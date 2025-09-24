Минфин задумал направить еще сотни миллиардов рублей на льготную ипотеку

Минфин задумал направить еще более 230 млрд руб. на льготную ипотеку в 2025 году

Российский Минфин задумал направить еще более 230 миллиардов рублей на льготную ипотеку в нынешнем году. Главное из проекта бюджета страны на 2026-2028 годы, а также поправок в бюджет 2025-го в ипотечной сфере со ссылкой на соответствующую публикацию на сайте ведомства назвало агентство РИА Новости.

Помимо этого, уточняет источник, проект бюджета РФ предусматривает выделение примерно 1,8 триллиона рублей на семейную ипотеку. В сообщении отмечается, что данная сумма включает в себя субсидирование процентной ставки по жилищным кредитам всем семьям с детьми (до 1,5 триллиона рублей), а также единовременные выплаты многодетным семьям в размере 450 тысяч рублей в общей сложности на 296,8 миллиарда рублей.

О том, что Минфин внес на рассмотрение кабмина новый проект бюджета на 2026-2028 годы, стало известно ранее в этот же день. Главными приоритетами на ближайшие годы, согласно документу, являются выполнение социальных обязательств перед россиянами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка и достижение национальных целей к 2030 году.