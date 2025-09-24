Москвичам назвали время ухода холодной погоды

Синоптик Позднякова: Октябрьская погода в столице закончится в конце недели

До конца текущей недели в московском регионе сохранится холодная погода, характерная скорее для октября. Об этом агентству «Москва» сообщила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В субботу, 27 сентября, ожидается небольшой дождь, а в воскресенье, 28 сентября, существенных осадков не предвидится. Ночи будут теплее из-за облачности. В Москве температура в это время суток будет колебаться в пределах плюс 7-9 градусов, в области — от плюс 3 до плюс 9 градусов. Дневная температура останется примерно на уровне середины недели: в пятницу, 26 сентября, в столичном регионе ожидается плюс 12-14 градусов, в субботу максимальная температура — плюс 12 градусов, в воскресенье ожидается плюс 11-13 градусов.

По словам синоптика, холодная погода сохраняется за счет устойчивого северного ветра, который не даст холодному воздуху потеплеть.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец призвал жителей европейской части России ждать прихода бабьего лета в конце сентября — начале октября. В Москве и центральной части России с начала следующей недели будет солнечно и сухо, а ветер станет практически штилевым. В ночные часы температура составит около 3-8 градусов тепла, в течение дня воздух прогреется до плюс 13-18.