Мужчина элегантно отомстил наглой покупательнице в магазине

Пользователь Reddit с ником Docfallout22 рассказал о том, как отомстил надоедливой женщине в супермаркете. По его словам, покупательница не хотела стоять в очереди из нескольких человек и все время пыталась пролезть вперед.

«Наконец, до меня дошла очередь, и она в очередной раз попыталась протиснуться, но я вмешался и дал ей понять, что ей придется дождаться, пока обслужат меня. Ей это крайне не понравилось, она воскликнула: "Это чушь! Кто первым подошел, того первым и должны обслужить". Мы с кассиром просто смотрели на нее, пока она не удалилась обратно в свою Зону Раздражения у меня за спиной», — написал автор.

После этого мужчина услышал, как недовольная женщина начала жаловаться своей внучке, что она просто хотела купить себе картофельные дольки, а стояние в очередях из-за такой мелочи в ее планы совершенно не входило. Автор, пришедший за тем же самым товаром, понял, что у него есть шанс отомстить грубой покупательнице.

Увидев, что картофельных долек осталось мало, он попросил продавца приготовить еще, что тот и сделал. Правда, это заняло около 10 минут, из-за чего женщина разнервничалась еще больше.

«Когда они наконец приготовились, продавец спросил, сколько мне нужно. "Мне нужно все, что есть", — тихо ответил я. "Все?", — переспросил кассир. "Все", — ответил я. Он слегка улыбнулся и с готовностью собрал для меня дольки. Расплатившись, я медленно пошел к выходу, чтобы понаблюдать за реакцией женщины. И тут она пронзительно завопила: "Что он сделал?" и резко повернула голову в мою сторону», — описал свою месть автор.

По его словам, картофельные дольки обошлись в 14 долларов и это была лучшая трата в его жизни, хотя такое количество еды ему и не было нужно.

