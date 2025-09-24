Интернет и СМИ
17:46, 24 сентября 2025Интернет и СМИ

На Украине назвали атаку на Крым сознательным преступлением

«Украинская правда» выпустила колонку, где атаку на Крым назвали преступлением
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Издание «Украинская правда» опубликовало колонку о налете дронов на Крым, в которой назвала его сознательным преступлением. Материал доступен на сайте издания в разделе с блогами.

Колонка под заголовком «"Сознательное преступление украинского режима": как украинские дроны атаковали Форос» выпущена в блоге украинской предпринимательницы Яны Матвийчук на сайте издания. Материал посвящен атаке ВСУ на курортную зону Крыма, которая унесла жизни трех человек.

В тексте приводится несколько цитат российских официальных лиц, в которых критикуются действия Киева. В частности, автор упомянула слова советника главы Крыма Олега Крючкова, официального представителя МИД России Марии Захаровой, главы Крыма Сергея Аксенова, а также Минздрава и Минобороны России.

На сайте «Украинской правды» уточняется, что материалы, размещенные в разделе с блогами, отражают исключительно точку зрения автора. Утверждается, что редакция издания не отвечает за достоверность опубликованных данных, а сам ресурс выступает исключительно как площадка для размещения информации.

ВСУ нанесли удар беспилотниками по Крыму вечером 21 сентября. Пострадали 16 человек, еще троих не удалось спасти. Также были повреждены несколько объектов санаторно-курортной инфраструктуры и здание школы.

