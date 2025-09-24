На Украине заявили о крайне важном нюансе в резком заявлении Трампа о конфликте

«Страна.ua»: Трамп не упомянул помощь США Киеву в своем заявлении о конфликте

Президент США Дональд Трамп резко поменял свою позицию по конфликту на Украине, однако в его речи есть крайне важный нюанс, указывающий на нежелание помогать Киеву. Об этом заявило украинское издание «Страна.ua» в Telegram

«В своем тексте Трамп сделал акцент на том, что Украина может добиться победы "при помощи Европейского союза". О том, что в этом деле Киеву будет как-то помогать США, американский президент не сказал ни слова», — отмечается в материале.

В то же время глава Белого дома упомянул поставки американского оружия через НАТО, добавило издание. Отмечалось, что речь идет о закупке странами НАТО вооружения за свои деньги у Вашингтона для Украины. Таким образом, заключило «Страна.ua», Трамп, осознав, что конфликт не получается быстро остановить, хочет на нем заработать и наблюдать за происходящим со стороны.

Издание сочло, что такая позиция американского лидера создает угрозу для опасной эскалации конфликта.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что своими действиями Трамп пытается снять ответственность за будущее противостояния России и Украины. По его мнению, в публикации главы Белого дома между строк читалось его желание «самоустраниться» от решения конфликта.

Трамп после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Киев при поддержке Европейского союза (ЕС) готов не только вернуть свои территории, но и, возможно, «пойти еще дальше». По его словам, Россия ведет конфликт на Украине уже более трех лет, что «не делает ей чести» и выставляет «бумажным тигром».