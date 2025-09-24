Бывший СССР
00:23, 24 сентября 2025

На встрече Трампа с президентом Бразилии испугались «эффекта Зеленского»

CNN: В МИД Бразилии боятся эффекта Зеленского на встрече Лулы да Силвы и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Бразилии с беспокойством ожидает возможную встречу президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN Brasil.

Как утверждается в публикации, дипведомстве боятся «эффекта Зеленского» — ситуации, когда переговоры в Белом доме перерастают в словесную перепалку наподобие той, которая случилась между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским в феврале этого года.

Отмечается, что в дипведомстве намерены приложить все усилия, чтобы в ходе двусторонних переговоров глава Бразилии «не попал в ту же ловушку, в которой оказался» Зеленский.

Ранее Лула да Силва написал открытое эссе в адрес Дональда Трампа. Президент сообщил, что его страна готова к переговорам с Соединенными Штатами, но только на основе взаимного уважения. Поводом стало введение администрацией Дональда Трампа 50-процентных пошлин на бразильские товары.

    Все новости