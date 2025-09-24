Мир
15:51, 24 сентября 2025Мир

На Западе объяснили слова Трампа об Украине

Профессор Дизен: Трамп хочет переложить на Европу ответственность за Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Reuters

Новое высказывание президента США Дональда Трампа об украинском конфликте вызвано тем, что он хочет переложить ответственность за него на Европу. Об этом заявил в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Трамп стремится не к миру, а к новому разделению труда. США уйдут из [конфликта на] Украине и передадут ведение войны чужими руками европейцам», — заявил Дизен.

По словам профессора, Европе выгодна эскалация украинского конфликта, так как она позволит удержать США на континенте.

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза готова не только вернуть свои территории, но потенциально «пойти еще дальше».

