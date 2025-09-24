Мир
06:51, 24 сентября 2025

На Западе заявили о зависимости ЕС от России

Макдональд: ЕС придется налаживать отношения с Россией из-за нехватки ресурсов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Larionov / Unsplash

Европейскому союзу (ЕС) придется восстанавливать нормальные отношения с Россией из-за нехватки ресурсов. Такое мнение высказал ирландский журналист Брайан Макдональд на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что европейские страны импортируют не только российские нефть и газ, но также сталь, удобрения, никель, алюминий, рыбу, технику и уран.

«Это миллиарды каждый год, хотя вы не услышите этого с трибуны [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен», — указал Макдональд.

Он подчеркнул, что ЕС не сможет выживать на ветряках и американском сжиженном природном газе (СПГ), поэтому будет вынужден сотрудничать с Россией, и фон дер Ляйен, несмотря на свою риторику, это понимает.

Ранее глава ЕК заявила, что Евросоюз окончательно откажется от закупок энергоносителей из России к 2027 году.

